Экс-полицейскому Карпову продлили домашний арест по делу свердловского редактора Ura.ru

Суд продлил домашний арест фигуранту дела свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова – бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову.

Напомним, что Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции, которым оказался его родной дядя Карпов. Деньги якобы передавались за предоставление журналисту оперативных сводок. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что просто выполнял свою работу. В дальнейшем полицейского уволили из органов. Недавно уголовные дела Аллаярова и Карпова поступили на рассмотрение в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Сегодня, 27 октября, состоялось предварительное заседание по делу Андрея Карпова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, дело бывшего силовика будет рассматриваться в особом порядке. Сегодня было удовлетворено ходатайство прокурора о продлении Карпову срока домашнего ареста до 13 февраля 2026 года.

"Ему запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать любые средства связи и интернет, за исключением случаев, отдельно указанных в постановлении", - пояснили в суде.

Следующее заседание по делу Карпова назначено на 5 ноября.

Что касается Дениса Аллаярова, его дело также рассматривается судом. На минувшей неделе свердловскому редактору Ura.ru продлили арест сразу на полгода.