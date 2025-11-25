Дядя редактора Ura.ru, который дал показания против журналиста, остался на свободе

Дядя редактора Ura.ru, который дал показания против своего племянника-журналиста по делу о взятке, получил 4 года условно.

Бывшего полицейского Андрея Карпова признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, лишение права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах сроком на три года и конфискацию 120 тыс. руб., которые в деле журналиста Дениса Аллаярова проходят как взятка. Экс-начальника угрозыска №10 также лишили специального звания — старший лейтенант полиции.

Дядя Дениса в разное время давал разные показания: сначала говорил, что делился с племянником информацией безвозмездно, затем — что получал 20 тысяч наличными, а позже сумма выросла до 120 тысяч рублей. На допросе 21 ноября Карпов не смог подтвердить свои же слова и более 40 раз ответил на вопросы фразами "не знаю" или "не помню". Издание Ura.ru уточняет, что условный срок — результат сделки со следствием, в рамках которой Карпов давал показания на племянника.

Свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали 6 июня 2025 года. В начале ноября ему продлили арест до 13 апреля.

Изданием Ura.ru владеют структуры бизнесменов Артема Бикова и Алексая Боброва, основные коммунальные активы которых попали под национализацию.