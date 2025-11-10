Суд оставил уральского редактора Ura.ru Аллаярова в СИЗО

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката уральского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова на продление меры пресечения.

Напомним, что 23 октября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест журналисту на шесть месяцев - до 13 апреля 2026 года. Защита попыталась обжаловать решение. По итогам апелляционного рассмотрения материала Свердловский областной суд оставил жалобу защитника без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения.

Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции, которым оказался его родной дядя Андрей Карпов. Деньги якобы передавались за предоставление журналисту оперативных сводок. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что выполнял свою работу.

Отметим, что сейчас уральский журналист находится в СИЗО. Его дядя остается под домашним арестом.