На следующее заседание по делу Аллаярова вызвали главного редактора Ura.ru

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продолжает рассмотрение уголовного дела свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова.

Напомним, что Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции, которым оказался его родной дядя Андрей Карпов. Деньги якобы передавались за предоставление журналисту оперативных сводок. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что выполнял свою работу.

Недавно уголовные дела Аллаярова и Карпова поступили на рассмотрение в суд. 23 октября по делу журналиста состоялось первое заседание, на котором ему продлили арест сразу на полгода.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня перед началом выяснилось, что помещение не сможет вместить всех многочисленных представителей СМИ. Для них организовали трансляцию в другом зале. Как было озвучено прокурором в суде, взятку Аллаяров передал своему дяде в апреле прошлого года. За это редактору на электронную почту стали поступать оперативные сводки со служебной информацией, в том числе содержащие охраняемую законом тайну и персональные данные людей. По материалам дела, сводки журналист получал с апреля 2024 по апрель 2025 года. Приходили они ему почти каждый день. Следствие предполагает, что сумма взятки составила 120 тысяч рублей.

В суде было озвучено, что Аллаяров переводил деньги на банковский счет Карпова. Сам редактор заявил, что никаких денег он Карпову не переводил.

После этого заседание было отложено до 1 ноября. На него приглашен Андрей Карпов. Также на следующее заседание вызвана главред издания Диана Козлова.

Адвокат Дениса Аллаярова Михаил Толмачев сообщил, что его подзащитный не признает вину и более подробно пояснит свою позицию на следующих заседаниях.

Что касается Андрея Карпова, его дело начнут рассматривать по существу в ноябре. Накануне бывшему силовику продлили срок домашнего ареста до 13 февраля 2026 года.