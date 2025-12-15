Диана Козлова опровергла новости о своем увольнении с должности главреда "Ура.ру"

После громкого увольнения Диану Козлову восстановили в должности главного редактора Ура.ру. Об этом Накануне.RU рассказала сама журналистка. По ее словам, сейчас она находится на больничном.

"11 декабря меня уволили за несуществующий прогул. Это бы легко было оспорено в суде с автоматическим восстановлением в должности. Как только коллеги поняли ошибку, расторжение отозвали. Я сейчас на больничном и, следовательно, формально в должности остаюсь. Поскольку расторжение отозвано, оспаривать мне нечего", - отметила Козлова.

Она также рассказала, что Анастасия Гусарова, которую еще на прошлой неделе якобы назначили главным редактором, в действительности занимает должность исполняющего обязанности.

В четверг 11 декабря "Ура.ру" на 72 часа приостановило свою работу. По данным РВНП, в ходе аудита якобы выявились факты злостного злоупотребления прежним руководством своими полномочиями. Так, со счетов компании за два года одним из руководителей якобы было выведено более 180 млн рублей в виде "премий и зарплат самому себе". При этом, с 2016 года компания ни разу не получала прибыль.

Главу редколлегии издания Михаила Вьюгина уволили из-за прогулов длительностью в полгода. За ним в отставку отправили и главреда издания Диану Козлову, ее заместителя Антона Ольшанникова и главу региональных редакций Игоря Сергеева.

Отметим, что летом 2025 года в офис издания в Екатеринбурге пришли силовики с обысками, результатом чего стал арест главы уральской редакции Дениса Аллаярова. Он обвинен во взятке "за получение полицейских сводок" и помещен под арест, который был недавно продлен до апреля 2026 года.

Изданием "Ура.ру" ранее владели структуры бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, основные коммунальные активы которых в сентябре 2025 года попали под национализацию. Смена собственника в "Ура.ру" состоялась в конце ноября 2025 года, издание стало частью холдинга "Ридовка".