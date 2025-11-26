"Государство получит и там уже посмотрим". Паслер рассказал, что будет с национализированными активами Бикова и Боброва

Средний Урал готов взять под управление обращенные в доход государства активы уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Однако, только если такое решение примет его нынешний собственник активов - Российская Федерация.

Как заявил губернатор Денис Паслер во время пресс-конференции, речь идет об объектах, которые числились на территории Свердловской области - в случае чего регион готов взять их под свое крыло. Но что с ними делать - говорить пока рано.

"Когда государство их получит, примет решение, тогда и мы решим, что с ними делать", - сказал Паслер.

10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга уже вынес решение о национализации ряда активов Боброва и Бикова. Материалы иска составили 300 томов и спустя несколько долгих дней рассмотрения иска Генпрокуратуры суд постановил удовлетворить его и обратить в доход РФ имущество ответчиков – акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также взыскать со всех ответчиков суммарно 2 млрд 129 млн 693 тысяч 550 штук обыкновенных акций различных компаний. Всего в иске было указано 37 ответчиков и 117 третьих лиц. Это решение обжаловано.

25 ноября был удовлетворен второй иск Генпрокуратуры.

Напомним, что Алексей Бобров, а также другие ответчики по иску ГП – председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных и экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов сейчас находятся под арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Надзорное ведомство настаивало, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-2005 годах, и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области) и Олега Чемезова (экс-вице-губернатор региона). Доходы от продажи коммунальных ресурсов бизнесмены Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводили на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестировали в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов, полагает Генпрокуратура. Кроме того, по данным ведомства, под видом фиктивных займов они "вывели за границу часть полученного коррупционного дохода на сумму более 12 млрд рублей".