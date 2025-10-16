Свердловский редактор Ura.ru продолжит находиться в СИЗО

Областной суд не стал изменять меру пресечения свердловскому редактору издания Ura.ru Денису Аллаярову. Уральский журналист продолжит находиться в СИЗО.

Напомним, в конце сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Аллаярову срок содержания под стражей. Адвокаты редактора обратились в Свердловский областной суд с апелляционными жалобами. Они просили более мягкой меры пресечения для своего подзащитного.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, материалы дела рассматривались в закрытом заседании. В итоге постановление райсуда оставлено без изменений: Денис Аллаяров останется под арестом до 28 октября 2025 года.

Напомним, Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции, которым оказался его родной дядя Андрей Карпов. Деньги якобы передавались за предоставление журналисту оперативных сводок. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что лишь выполнял свою работу.

Накануне уголовные дела Аллаярова и Карпова поступили для рассмотрения в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.