Уральскому редактору Ura.RU продлили арест на полгода

В Екатеринбурге суд приступил к рассмотрению уголовного дела свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова.

Напомним, Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции, которым оказался его родной дядя Андрей Карпов. Деньги якобы передавались за предоставление журналисту оперативных сводок. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что выполнял свою работу. Недавно уголовные дела Аллаярова и Карпова поступили на рассмотрение в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Сегодня, 23 октября, по делу журналиста состоялось первое заседание. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, в начале прокурор заявила, что Аллаяров был поздно извещен о дате начала заседания (с его слов, он узнал об этом только накануне), а также попросила продлить ему арест сразу на шесть месяцев. При этом в ходе заседания судья не стала оглашать содержание протоколов допросов редактора в качестве подозреваемого и обвиняемого.

В суде зачитали характеристику с места работы Аллаярова, где о нем отзываются как о хорошем сотруднике. Он освещал много резонансных тем, президентские выборы, поддерживает СВО, курировал разные спецпроекты. Согласно озвученным материалам дела, у него есть долги в микрофинансовых организациях, которые выплачивают его родственники. Однако сам журналист это отрицает. Также было отмечено, что сводки от полиции, за которые якобы и передавались деньги, он получал на электронную почту.

Сам Денис заявил, что у него хроническое заболевание, не позволяющее ему находиться в СИЗО. Он попросил избрать ему домашний арест, отметив что не собирается никуда скрываться. Аллаяров добавил, что с конца 2024 года снимает квартиру в Екатеринбурге, где мог бы отбывать арест.

По его словам, у него имеются накопления - 500-600 тысяч рублей, на которые он собирается жить. Со слов Дениса, у него есть друзья, которые смогли бы покупать ему все необходимое. Также в суде выяснилось, что он до сих пор получает зарплату в Ura.ru - 165 тысяч рублей в месяц, несмотря на то, что с июня находится под стражей.

В суде допросили собственницу квартиры, которую снимает Денис Аллаяров. Она работает ведущей на "4 канале". По ее словам, хотя редактор сидит в СИЗО, он исправно платит за жилье. В данный момент в квартире никто не живет. Против домашнего ареста собственница не возражает.

Адвокаты Аллаярова настаивали на более мягкой мере пресечения. С их слов, он не имеет загранпаспорта и не собирается скрываться. А сам журналист заявил, что не может повлиять на свидетелей и оказать давление на них.

В итоге судья вынесла решение: продлить арест на шесть месяцев - до 13 апреля 2026 года. На этом заседание было отложено до 28 октября.

Адвокат Аллаярова заявила журналистам, что будет обжаловать постановление о продлении меры пресечения, поскольку они не согласны с доводами обвинения и мнением суда.

"Мы считаем, что в настоящий момент необходимость в такой мере пресечения отпала. Он не пытается скрыться от следствия, оказывать давление, у него имеется регистрация и сам он заявляет о том, что намерен справедливо разбираться в суде и ни от кого не скрываться. Это для него важная цель, как для журналиста и он отстаивает свою позицию открыто", - сказала адвокат.

Напомним, что сейчас уральский журналист находится в СИЗО. Его дядя остается под домашним арестом.