Дела свердловского редактора Ura.ru и его дяди – экс-полицейского поступили в суд

Уголовное дело свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова поступило в суд. Вместе с журналистом будут судить его дядю – экс-полицейского.

Ранее сообщалось, что Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции, которым оказался его родной дядя Андрей Карпов. Деньги якобы передавались за предоставление журналисту оперативных сводок. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что всего лишь выполнял свою работу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, дело Дениса Аллаярова поступило в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Его будет рассматривать судья Юлия Меркулова.

Что касается Андрея Карпова, его дело о получении взятки также поступило в Верх-Исетский райсуд. Оно находится в производстве судьи Татьяны Орловой.

Даты рассмотрения обоих дел пока не назначены.

Напомним, что свердловский редактор Ura.ru с лета находится в СИЗО, недавно ему продлили арест до конца октября. Что касается Карпова, то теперь уже бывший полицейский находится под домашним арестом.