Условный приговор полицейскому-взяточнику, из-за показаний которого в СИЗО попал бывший редактор Ura.ru, вступил в силу

Вступил в силу приговор бывшему полицейскому Андрею Карпову по делу о взятке от журналиста, его племянника Дениса Аллаярова, который остается под арестом.

Как сообщает официальный канал судов Свердловской области, прокуратура отозвала свою апелляцию, поэтому Карпов останется на свободе.

Напомним, экс-начальник отдела уголовного розыска ОП № 10 УМВД России по Екатеринбургу Андрей Карпов был осуждён Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга за продажу оперативной информации журналисту. Сумма взятки составила 120 тысяч рублей.

Суд вынес решение об условном сроке на 4 года, с испытательным сроком на 4 года, с лишением права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года. Также суд лишил осуждённого специального звания старший лейтенант полиции. Суд конфисковал в доход государства сумму взятки в размере 120 тысяч рублей

Мягкость наказания обусловлена явкой с повинной, активным сотрудничеством со следствием и заключённым досудебным соглашением.

Прокуратура обжаловала приговор, настаивая на наказании в виде реального лишения свободы. Однако в последствии предоставление было отозвано заявителем.

Что касается Дениса Аллаярова, его дело по обвинению в даче взяток своему дяде за получение оперативных сводок МВД сейчас рассматривается Верх-Исетским райсудом. Журналист будет находиться под арестом до весны 2026 года. Новое руководство издания уволило Аллаярова и перестало оплачивать его адвокатов.