Губернатор: В экономике Югры будем ориентироваться на поступающие средства

Губернатор Югры Руслан Кухарук во время своей первой пресс-конференции в статусе главы региона рассказал, на что регион будет жить в ближайшие годы.

Сегодня санкционное давление бьёт по базовым отраслям экономики, сюда относится и нефтянка. Налоговая база округа зависит от этого. Приняты различные меры вместе с Правительством России – налоговые преференции и другие. Решения позволяют сохранять рабочие места и привлекать инвестиции.

"Наша работа по поддержке компаний и нефтяной отрасли будет продолжена, будем ориентироваться на поступающие доходы", - сказал Кухарук, уточнив, что сентябрьская корректировка бюджета на 13 млрд – одно из таких решений.