Reuters: США прекратят поставки оружия и разведданных Украине, если "план Трампа" не будет подписан до 27 ноября
Вашингтон усилил давление на Украину, требуя согласиться на рамочное мирное соглашение с Россией, в противном случае администрация Трампа грозит прекратить предоставлять Киеву разведданные и оружие, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Один из них сообщил, что США требуют от Украины подписать рамочный документ к 27 ноября.
Ранее стало известно, что у президентов США и Украины на следующей неделе запланированы телефонные переговоры, предметом которых станет обсуждение "плана Трампа" по урегулированию российско-украинского конфликта.