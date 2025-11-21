Reuters: США прекратят поставки оружия и разведданных Украине, если "план Трампа" не будет подписан до 27 ноября

Вашингтон усилил давление на Украину, требуя согласиться на рамочное мирное соглашение с Россией, в противном случае администрация Трампа грозит прекратить предоставлять Киеву разведданные и оружие, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Один из них сообщил, что США требуют от Украины подписать рамочный документ к 27 ноября.