Елене Блиновской продлили арест до мая

"Королеве марафонов" Елене Блиновской продлили меру пресечения. Решение вынес Савеловский суд Москвы.

Как сообщает РИА Новости, под арестом Блиновская пробудет до 2 мая включительно.

Напомним, сегодня стало известно, что Блиновская признала свою вину в неуплате налогов и легализации средств. На уточняющий вопрос об отношении к обвинению в неправомерном обороте средств платежей Блиновская заявила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому вину признает.

В августе в Арбитражном суде Москвы во время рассмотрения вопроса о банкротстве Блиновской выяснилось, что денег, вырученных от продажи ее имущества, хватит, чтобы закрыть долг по уголовному делу. Сообщалось, что он составляет 918 млн рублей, общая сумма долга с учетом штрафа и пени - около 1,2 млрд руб.