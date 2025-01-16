Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов и легализации

В Москве идёт заседание по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской. Она высказалась о том, признаёт ли вину.

Блиновская ответила обвинителю, что полностью признаёт вину в неуплате налогов и легализации средств. На уточняющий вопрос об отношении к обвинению в неправомерном обороте средств платежей Блиновская заявила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому вину признает, пишет РИА Новости.

В августе в Арбитражном суде Москвы во время рассмотрения вопроса о банкротстве Блиновской выяснилось, что денег, вырученных от продажи ее имущества, хватит, чтобы закрыть долг по уголовному делу. Сообщалось, что он составляет 918 млн рублей, общая сумма долга с учетом штрафа и пени - около 1,2 млрд руб.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 г. при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. 1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов". Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей.