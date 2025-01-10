С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам

Исполнительное производство по взысканию с блогера Елены Блиновской суммы в 1,1 миллиарда рублей по налогам прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

С Блиновской взыскивали 1 168 855 426 рублей. Однако в конце ноября 2024 года в связи с ее банкротством было вынесено решение о прекращении взыскания.

Вместе с тем задолженность блогера в 2,5 тысячи рублей продолжают взыскивать.

В конце ноября SHOT сообщал, что задолженность Блиновской исчезла из базы ФНС.

В августе в Арбитражном суде Москвы во время рассмотрения вопроса о банкротстве Блиновской выяснилось, что денег, вырученных от продажи ее имущества, хватит, чтобы закрыть долг по уголовному делу. Сообщалось, что он составляет 918 млн рублей, общая сумма долга с учетом штрафа и пени - около 1,2 млрд рублей.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. 1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов". Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей.