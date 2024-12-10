СМИ: Асад отказался от сделки с США перед утратой власти

Президент Сирии Башар Асад за несколько недель до эскалации конфликта с оппозицией отказался от сделки с США. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на сирийского экс-дипломата Бассама Барабанди.

По его словам, американцы через ОАЭ предлагали бывшему сирийскому лидеру отказаться от предоставления Ирану своей территории для снабжения ливанской шиитской организации "Хезболлах". Взамен США обещали постепенное снятие санкций с Сирии.

Напомним, в ночь на воскресение боевики вошли в Дамаск, президент Башар Асад покинул Сирию. Позже стало известно, что он и члены его семьи получили убежище в России. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в Telegram о прибытии в Москву экс-президента Сирии.