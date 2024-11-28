Жители Югры ежедневно переводят мошенникам миллионы рублей

Югорчане продолжают каждый день переводить мошенникам миллионы рублей. Тревожную статистику публикует полиция Югры.

Вчера в ведомстве сообщали, что жители ХМАО перевели мошенникам 5 млн 844 тыс. руб., еще днем ранее - 9 млн 525 тыс. руб. Сегодня полицейские сообщили о переводе мошенникам 20 млн 652 тыс. руб. Из них 14 млн руб. - кредитные средства. Всего полицейские зафиксировали 26 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

В Ханты-Мансийске мошенник представился 49-летнему мужчине сотрудником ФСБ и убедил его оформить автокредит, а затем "для защиты средств" перевести кредитные деньги на неустановленные банковские счета. Сумма ущерба составила 1 млн 390 тыс. руб. В Югорске 59-летний мужчина пытался стать инвестором и перевел 265 тыс. руб. на неустановленный счет, полагая, что пополняет свой кошелек. Обратился в полицию, когда понял, что деньги никто не вернет. В Нефтеюганске 60-летний мужчина также был обманут мнимым сотрудником ФСБ. Мошенник убедил его перевести деньги на несуществующий безопасный счет. Потерпевший потерял 340 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Накануне.RU напоминает читателям - никаких "безопасных счетов" не существует, мошенники называют свои реквизиты. Также не стоит доверять тем, кто представляется полицейскими, сотрудниками ФСБ и Центробанка - если вам поступил подозрительный звонок, не вступайте в диалог, просто повесьте трубку. Лучше перезвонить по официальным номерам ведомств и уточнить информацию самостоятельно.