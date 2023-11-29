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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры

В думе Югры обсудили, справится ли округ со строительством второго моста через Обь

Во время сегодняшнего заседания думы Югры зашел разговор о строительстве второго моста через Обь. Депутат Михаил Сердюк сообщил, что в федеральном бюджете денег на этот проект нет. Политик задал вопрос, справится ли округ со строительством.
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"Ко второму чтению федерального бюджета деньги появились. По 2 млрд руб. выделят в 2024-25 гг., в 2026 г. – 7 млрд", - сказала глава окружного депфина Вера Дюдина.

Ранее, в конце сентября 2023 г., на заседании думы Югры выяснилось, что денег из федерального бюджета на строительство второго моста через Обь вблизи Сургута нет. По крайней мере, в 2023 г. Тему подняли во время обсуждения отчета об исполнении окружного бюджета за первые шесть месяцев текущего года.

"На текущий период федерального софинансирования по строительству моста нет, но формируется проект федерального закона на трехлетку. Не могу озвучить, какой объем будет предусмотрен на софинансирование", - сказала тогда и.о. директора окружного департамента финансов Светлана Попкова.

Позже, в конце ноября 2023 г., о ситуации высказались в Совете Федерации. Сенатор от Югры Александр Новьюхов в разговоре с журналистом Накануне.RU на полях выставки-форума "Россия", что проходит в павильонах ВДНХ в Москве, сообщил, что деньги у федерации есть.

"Решение принято, мы получили соответствующие документы, которые подтвердили возможность участия в проекте федерального бюджета", - сказал Новьюхов.

Примерно в это же время прозвучала другая важная для строительства моста мысль. Депутат думы Югры Михаил Селюков предложил Тюменской области и Ямалу "скинуться" на возведение моста через Обь. По словам политика, стоит это сделать, потому что проект важен для всех регионов "тюменской матрешки". Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов впервые услышал о такой инициативе от журналиста Накануне.RU в разговоре на выставке-форуме "Россия", оставив ее без комментариев и сославшись на то, что сначала идею надо изучить.

Мост через Обь в Сургуте(2022)|Фото: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры

Новый мост должен стать важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика – Азия и Северный широтный ход. Также он гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса и будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности России, развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития, Северного морского пути, и станет частью транспортных коридоров.

Между тем, ранее Правительство РФ приостановило и проект строительства Северного широтного хода.

Теги: Мост через Обь, Сургут, Александр Новьюхов, Дмитрий Артюхов


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