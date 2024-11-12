Экс-глава "Южмаша": Рекламируемая Зеленским "Паляница" — британская задумка

Бывший руководитель "Южмаша" рассказал, что представляет собой дрон-ракета "Паляница", которая появилась у Вооруженных сил Украины. Такие дроны еще не сбивали, и выводы можно сделать лишь по утекающим данным.

По словам бывшего гендиректора украинской промышленной группы "Южмаш" Вячеслава Смоленко, о "Палянице" пока известно очень мало. Длина ракеты-дрона составляет 3,2 м. Исходя из этого, эксперт не верит, что такое небольшое устройство может пролететь заявленные 1,5 тыс. км. По его мнению, дальность полета "Паляницы" — не более 300-350 км, с боевой частью в максимально возможные 30-50 кг.

Заявляется, что корпус сделан из композитных материалов, и с этим можно согласиться, считает Смоленко. Установленный турбореактивный двигатель может быть моделью МС400 "Мотор сич". Такие "движки" стоят на крылатой ракете "Нептун", и эти двигатели "Мотор сич" поставлял в Турцию для турецких крылатых ракет, туда "зашла" первая партия из 12 двигателей.

"Лично мое мнение, что "Паляница", о которой Зеленский рассказывает сказки, — чисто британская задумка", — сказал ТАСС Смоленко.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успешных испытаниях первой в мире ракеты-дрона украинского производства. По его словам, она намного быстрее и мощнее украинских дальнобойных беспилотников. К дрону, похожему на ракету, прикрепили крыло, а для запуска установили его на шасси. Возвращение и посадка беспилотника не предусмотрены, он летит в один конец.