Ушел из жизни бывший директор по персоналу УГМК

Руководство Уральской горно-металлургической компании с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, 30 октября 2024 года, безвременно ушел из жизни Виктор Николаевич Олюнин – бывший директор по персоналу УГМК.

"Виктор Олюнин родился 28 июня 1952 года в селе Сажино Красноуфимского района Свердловской области. Свою трудовую деятельность Виктор Николаевич начал в 1974 году учителем в школе-интернате №1 города Верхняя Пышма.

В 1975 году В.Н. Олюнин связал свою судьбу с комсомолом. С 1975 по 1977 годы работал секретарем – заведующим отделом учащейся молодежи Верхне-Пышминского горкома ВЛКСМ. После окончания Высшей комсомольской школы с 1979 по 1983 годы трудился в Свердловском обкоме ВЛКСМ начальником отдела пропаганды и культурно-массовой работы.

В 1983 году В.Н. Олюнин возглавил отдел культуры Свердловского горисполкома. В годы больших для страны перемен под непосредственным руководством и при личном участии Олюнина в городе Свердловске был организован целый ряд значимых культурных событий: открыта "Дискуссионная трибуна", первая в Советском Союзе площадка для свободного обмена взглядами и идеями; проведена первая выставка неформальных художников "Сурикова, 31"; начались широкомасштабные празднования дня города Свердловска.

С 1988 года В.Н. Олюнин занимался преподавательской деятельностью и возглавлял "Библиотечный инжениринговый центр" – площадку для проведения уникальных разноформатных и культурно-просветительских мероприятий.

В 1997 году Виктор Николаевич был приглашен на работу в акционерное общество "Уралэлектромедь" и назначен на должность директора по работе с персоналом. В 1999 году В.Н. Олюнин стал директором по персоналу Уральской горно-металлургической компании. С 2020 года продолжил работу в должности советника директора по персоналу и общим вопросам ОАО "УГМК".

Все годы работы в УГМК Виктор Николаевич принимал самое активное участие в развитии компании, используя свой обширный профессиональный и жизненный опыт для организации системы управления персоналом, создания особой корпоративной культуры, которая является объединяющей для тысяч работников и десятков предприятий.

Каждое порученное дело Виктор Николаевич выполнял на самом высоком уровне, вкладывая в него всю свою душу и энергию. Он всегда был открыт и щедро делился своим человеческим теплом с окружающими. Виктор Николаевич по призванию и по жизненным принципам был Учителем, смело привлекал молодежь к любым производственным, культурным и социальным корпоративным проектам компании, учил и передавал без остатка свои знания и опыт. Он всегда любил и ценил жизнь.

Виктор Николаевич был профессиональным, мудрым руководителем, неравнодушным, глубоко порядочным и доброжелательным человеком. Благодаря своим высоким профессиональным и личным качествам, преданности своему делу и невероятной трудоспособности Виктор Николаевич навсегда вошел в историю Уральской горно-металлургической компании и жизни многих людей.

Трудовая деятельность Виктора Николаевича отмечена государственными, ведомственными, региональными, муниципальными и корпоративными наградами. Для многих из нас уход Виктора Николаевича стал невосполнимой утратой. Мы глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память о Викторе Николаевиче Олюнине навсегда останется в сердцах знавших его коллег и друзей", - говорится в сообщении руководства УГМК.

Прощание с Виктором Олюниным состоится 1 ноября 2024 года. С 10:00 до 11.30 – гражданская панихида и отпевание в Доме прощания "Вознесение" (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41 А). 12:00 – захоронение на Широкореченском кладбище (Екатеринбург, Московский тракт, 7-ой километр).