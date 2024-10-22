"Россия надеется, что Америка услышит сигнал об изменениях в ядерной доктрине"

Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил мнение, что Москва рассчитывает, что Вашингтон уловит сдерживающий сигнал, который закладывается в работу над модификацией ядерной доктрины России.

"Классическое ядерное сдерживание срабатывает не в полной мере, значит, наша доктрина нуждается в модификации. Мы надеемся, что сдерживающий сигнал, который мы закладываем в эту работу, поймут и уловят в Вашингтоне и других натовских столицах, уловят его и военные планировщики в Брюсселе", - сказал в интервью сербской газете "Политика" Рябков, цитату приводит ТАСС.

Ранее президент России заявил, что условия применения ядерного оружия будут обновлены. В новой редакции "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.