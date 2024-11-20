США решили не менять свою ядерную политику из-за России

Американские власти не будут корректировать свою ядерную позицию в ответ на решение Москвы обновить политику в области ядерного сдерживания.

Как заявил Bloomberg представитель Совета нацбезопасности, решение России не стало неожиданностью.

Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Из нее следует, что использование западных неядерных ракет армией Украины против РФ может повлечь ядерный ответ, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.