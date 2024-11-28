Шойгу: Ядерный зонтик России "накрывает" страны ОДКБ

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обозначил "зону действия" ядерного зонтика России.

Ядерный зонтик России распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Речь идет о его действии, указанном в обновленной ядерной стратегии России, приводит ТАСС слова Шойгу, сказанные в кулуарах совместного заседания СМИД, СМО, КСБ ОДКБ в Астане. В новой редакции документа указаны критерии применения ядерного оружия, когда против Белоруссии идет агрессия обычными вооружениями или есть угроза самого существования второго участника Союзного государства.

19 ноября Владимир Путин утвердил новый вариант ядерной доктрины России. Агрессия в отношении России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или Белоруссии, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности.