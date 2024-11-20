Политолог назвал причину спокойной реакции Запада на обновленную ядерную доктрину России

Политолог Александр Безделов назвал возможную причину того, почему обновленная ядерная доктрина России не вызвала острой реакции на Западе.

"Если ранее Россия его могла применить лишь в ответ на ядерный удар, то теперь это возможно и в ответ на удар обычными вооружениями. Россия лишь привела свою доктрину в соответствие с аналогичными документами основных ядерных держав – подобные положения содержатся в доктринах США, Великобритании и Франции", - приводит Безделов мнение специалиста по ядерному нераспространению, преподавателя Тюменского госуниверситета Владимира Габышева, считая, что именно поэтому на Западе не было острой реакции на документ.

От себя политолог добавляет, что самое важное новшество в указе главы государства содержится в третьей главе. Там указано, что нанести ядерный удар Россия может в случае применения против неё не только ядерного оружия, но и обычных вооружений, если они наносятся по критически важным объектам.

19 ноября Владимир Путин утвердил новый вариант ядерной доктрины России. Агрессия в отношении России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или Белоруссии, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности.