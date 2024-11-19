Песков: Ядерное сдерживание направлено на понимание противником неотвратимости возмездия

Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ или ее союзников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что применение ядерного оружия рассматривается Россией исключительно в качестве крайней, вынужденной меры.

Напомним, президент Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России. Указ президента опубликован на портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня подписания, то есть 19 ноября.

Telegram-канал RIA_Kremlinpool приводит основные тезисы обновленной доктрины. Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и ее союзников. Агрессия в отношении России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или Белоруссии, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности.