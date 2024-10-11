Путин расширил полномочия Минобороны

Глава государства Владимир Путин наделил Министерство обороны России дополнительными полномочиями по организации и осуществлению надзора в сфере промышленной безопасности на объектах по разработке, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

Об этом говорится в указе на официальном портале правовой информации. До сих пор Минобороны должно было следить за безопасностью на опасных производственных объектах, эксплуатируемых "Росатомом", его дочерними предприятиями и другими предприятиями, в которых госкорпорация выступала собственником ядерных объектов от имени государства.

Речь также шла о безопасности на объектах по разработке, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

Ранее президент России заявил, что условия применения ядерного оружия будут обновлены. В новой редакции "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.