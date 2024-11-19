19 Ноября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Зюганов: обновлением ядерной доктрины Россия отвечает на "нахальное" поведение Запада

Обновление ядерной доктрины России поддержал Геннадий Зюганов. Он сказал, что наша страна таким образом вынуждена отвечать на "нахальное" поведение стран Запада, пишет SHOT.
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По словам лидера КПРФ, Москва теперь может прямо заявить, что Россия в крайнем случае применит ядерное оружие, а одного залпа "хватит и Англии, и Франции, вместе взятым".

"Надо им показать, что будет", — отметил Зюганов.

Сегодня российский президент утвердил обновлённую ядерную доктрину, согласно которой старт баллистических ракет против России — одно из условий для применения ядерного оружия (ЯО).

Как сообщает Газета.ru, в ней дополнен список военных угроз, при возникновении которых Россия может применить ЯО. В частности, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ядерный ответ возможен при критической угрозе ее суверенитету обычным оружием, военными самолетами, крылатыми ракетами, беспилотниками и т.д. и пересечении ими российской границы. Также это возможно при нападении на Белоруссию, которая является участником Союзного государства.

Теги: зюганов, путин, россия, ядерное оружие


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