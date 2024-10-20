Прокуратура требует вернуть земельные участки в собственность РФ у владельца "Пермского сивнокомплекса"

Прокуратура Пермского края обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к владельцу "Пермского свинокомплекса" "Агро-Альянс".

По данным "Ъ-Прикамье", ведомство добивается возвращения ряда земельных участков в собственность России и изменить их категорию с земель сельхозназначения на земли лесного фонда. Прокуратура полагает, что эти участки были незаконно отчуждены от более крупного земельного участка, относящегося к лесному фонду.

Истец предложил суду наложить на спорные участки обеспечительные меры — запрет Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю совершать регистрационные действий в отношении данных земель.

АО "Пермский свинокомплекс" (100% в собственности краевого минагро) было признано банкротом в апреле 2022 года. Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работают АО "Агро-Альянс" (разведение свиней) и ООО "Майский мясокомбинат" (переработка). В марте стало известно, что АО "Агро-Альянс" выкупило имущественный комплекс Пермского свинокомплекса за 247 млн руб.