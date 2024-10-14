Возле места митинга Трампа задержали вооруженного мужчину

Появились подробности о задержанном в Калифорнии возле митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа вооруженном мужчине. Им оказался 49-летний водитель, который прошел на мероприятие по поддельному пропуску, пишет Lenta.ru.

Инцидент произошел 12 октября. Сообщалось, что при себе у водителя нашли дробовик и заряженный пистолет с большой обоймой. Мужчина пытался пробраться на митинг политика по поддельному пропуску. Оружием он владел незаконно.

По данным некоторых СМИ, задержанный мужчина заявил, что "шокирован" обвинением о возможной попытке покушения.

"Я артист, я последний человек, который мог бы причинить любое насилие и вред", — заявил он.

В ФБР отметили, что не считают инцидент в Калифорнии покушением на Дональда Трампа.