В Госдуму внесут законопроект о наставничестве над детьми в трудной жизненной ситуации

Законопроект о наставничестве над детьми в трудной жизненной ситуации будет внесен в Госдуму, он направлен в Правительство на заключение. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Он отмечает, что последние годы среди подростков растет повторная преступность: 23% снова нарушают закон. На учете стоит больше 420 тысяч подростков, а современные системы профилактики несовершенны и не помогают исправиться.

Предлагается обеспечить участие наставников, а также общественных организаций в работе с несовершеннолетними, которые совершили преступления или находятся в трудной жизненной ситуации. В ряде регионов уже существует такая практика и она хорошо себя зарекомендовала.

"Предлагаю масштабировать ее: создать реестр наставников, предоставить возможность комиссиям по делам несовершеннолетних использовать общественный ресурс для работы с молодежью, чтобы кратно снизить число неблагополучных ребят", - написал Метелев.

Также предполагается создать государственную информационную систему "Профилактика", которая свяжет все комиссии по делам несовершеннолетних в единую сеть.

В апреле в Госдуме был внесен законопроект о помещении подростков-нарушителей в спеццентры МВД. В пояснительной записке к проекту говорится о том, что профилактические беседы и рассмотрение дел на комиссиях по делам несовершеннолетних "должного эффекта не оказывают". И нужно помещать их в центры временного содержания. Просемейные организации считают законопроект "ювенальщиной в чистом виде".