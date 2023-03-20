В Тюмени родители выходят на одиночные пикеты против внедрения биометрии в школах

В Тюмени родители выходят на одиночные пикеты против внедрения биометрии в школах, сообщили Накануне.RU в Общенародном Союзе Возрождения России Тюмень.

Один из таких пикетов состоялся вчера, 19 марта 2023г. До этого пикет проходил 14 марта. Также общественники ведут сбор подписей.

"Оснований для протестов по данному поводу у родителей в избытке. Вероятность завладения биометрическими данными детей и неправомерное их использование, лишь одно из них. И такие риски будут только нарастать", - считают в организации.

Тюменские власти планируют ввести систему распознавания лиц в школах в 2023 году. Собирать биометрические данные у школьников можно только при согласии родителей.



