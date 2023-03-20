20 Марта 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: правительство ХМАО

В Урае директор центра по работе с детьми-инвалидами заявила о преследовании со стороны соцзащиты

Директор урайского центра по работе с детьми-инвалидами "Развитие" Татьяна Дармороз заявила о преследовании со стороны государственного отдела соцзащиты населения, передает корреспондент Накануне.RU.

В видеообращении, опубликованном Telegram-каналом Ural Mash, руководитель центра заявила, что их коллеги из государственного отдела с ними конкурируют. Женщина сообщила, что из-за ошибки в дркументах было написано заявление в полицию: из-за задержек и отчетов Татьяна якобы дважды получила плату за одну услугу.

"Мы являемся конкурентами для наших государственных коллег и изначально, с момента открытия центра, производились деструктивные действия со стороны наших партнеров. Есть свидетели - родители, которые видели, что сотрудники соцзащиты срывали рекламные объявления, а также сотрудники соцзащиты настраивали родителей против нас, против педагога, против центра. мы не могли своевремено получить средства за оказанные услуги и это спровоцировало некоторые недоразумения, за которые представители соцзащиты зацепились и подали заявления в правоохранительные органы. Я не признаю собственную вину, так как у меня есть доказательства, что дети посещали центр и получили все услуги, оказанные в актах выполненных работ. Переписка в вайбере, а также свидетельства клиентов", - сообщила Татьяна.

Обращения в мэрию с требованием защитить рукововдителя центра "Развитие" также направили родители детей, с которыми она работала.

Накануне.RU направило запрос в администрацию города.

Теги: центр, дети-инвалиды, соцзащита, татьяна дармороз



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