Тюменские нефтепроводчики провели новогодние благотворительные акции

Работники аппарата управления "Транснефть – Сибирь" приняли участие в новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний" в Тюмени. Более 500 волонтеров исполнили мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, а также из малообеспеченных и многодетных семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

В рамках новогодней акции "Мешок желаний" подарки от Тюменского ремонтно-механического завода (филиал "Транснефть – Сибирь") получили воспитанники Заводоуспенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Подарки от сотрудников подразделений компании также получили подопечные разных возрастов в городах присутствия – Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Нижневартовске, Тобольске. Волонтеры поздравили семьи работников компании, которые находятся в зоне СВО, и ветеранов Великой Отечественной войны.

Участие сотрудников "Транснефть – Сибирь" в благотворительных новогодних акциях стало традицией. На протяжении многих лет в канун праздника они организуют сбор и вручение подарков для социально незащищенных групп населения в регионах работы предприятия - на территории Тюменской, Томской, Свердловской, Курганской областей, в ХМАО-Югре и на Ямале. В мероприятиях, приуроченных к новогодним праздникам, ежегодно принимают участие более 6 тыс. волонтеров из числа работников компании.