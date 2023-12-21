В Тюмени суд арестовал высокопоставленных полицейских

В Тюмени Ленинский районный суд арестовал полицейских Станислава Ключникова, занимавшего пост начальника отдела по противодействию преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, топливно-энергетического и лесопромышленного комплексов УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области и его заместителя Руслана Зайцева, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным ведомства, полицейских обвиняют в том, что они "являясь должностными лицами, совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и специальных средств (п."а.б" ч.3 ст. 286 УК РФ)".

Обстоятельства преступления не раскрываются.

По решению суда обвиняемые будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2024 года.

Постановления суда не вступили в законную силу.