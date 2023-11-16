16 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

Власти Ирландии призвали родителей не покупать детям смартфоны

Министр образования Ирландии Норма Фоли призвала родителей не покупать детям младшего школьного возраста смартфонов. Эти рекомендации утверждены кабинетом министров страны.

Она отмечает, что большинство школ уже запрещают использование смартфонов, но самая большая проблема заключается в том, что происходит вне школы. В интернете дети сталкиваются с разным непотребством, и их следует от этого оградить. А решение вопроса безопасности легко решает обычный кнопочный телефон.

Исследователи из Университета Тохоку в Сендае и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что чем раньше детям дают смартфоны, тем больше вероятность задержки в развитии. Ранее подобные результаты были получены в других странах. Все они сводятся к одному выводу: гаджеты сильно замедляют развитие детей, особенно в младшем возрасте.

Теги: смартфон, дети


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