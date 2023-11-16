75-летие Владимирского объединения организаций профсоюзов отметили торжественно

16 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

75-летие Владимирского объединения организаций профсоюзов отметили торжественно

Накануне состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию Владимирского областного объединения организаций профсоюзов. В нём приняли участие заместитель Губернатора Константин Баранов, министр внутренней политики Татьяна Адулова, секретарь Федерации независимых профсоюзов Татьяна Водопьянова, представители органов исполнительной и законодательной власти, общественники и профсоюзные активисты, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

заседание(2023)|Фото: avo.ru

Областной совет профсоюзов был оформлен в организацию 15 ноября 1948 года. За 75 лет она стала влиятельной общественной силой. Профессиональные союзы объединяют и служат опорой для почти 100 тысяч тружеников региона, в них всё чаще вступают молодые люди до 35 лет, сегодня их уже более 30 процентов. Главной задачей совета была и остаётся защита социальных и трудовых прав работающих граждан.

Миссию профсоюза в повышении социальной защищённости работников во всех сферах профессиональной деятельности, решении жизненно важных проблем, оказании правовой помощи и охране труда, в том числе в непростое для страны время, отметил и заместитель Губернатора.

заседание(2023)|Фото: avo.ru

«Профобъединение оказывает помощь переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также мобилизованным и добровольцам из Владимирской области, участвующим в специальной военной операции. Профсоюзная организация всегда помогала людям. Желаю вам удачи, успехов и новых свершений в вашей работе. Пусть всё, о чём мечтаем и к чему стремимся – свершилось во благо Владимирской области. С праздником!» – поздравил участников торжества Константин Баранов.

заседание(2023)|Фото: avo.ru

Вице-губернатор вручил ряд наград наиболее отличившимся активистам и ветеранам профсоюзного движения. Благодарностью Правительства Владимирской области отмечен заместитель председателя областного объединения организаций профсоюзов на общественных началах, депутат Законодательного Собрания Александр Цыганский. Почётным наставником Профобъединения признана председатель областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Любовь Нефеденко.

Теги: профсоюзы, охрана труда, профобъединение, профсоюзные активисты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}