75-летие Владимирского объединения организаций профсоюзов отметили торжественно

Накануне состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию Владимирского областного объединения организаций профсоюзов. В нём приняли участие заместитель Губернатора Константин Баранов, министр внутренней политики Татьяна Адулова, секретарь Федерации независимых профсоюзов Татьяна Водопьянова, представители органов исполнительной и законодательной власти, общественники и профсоюзные активисты, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Областной совет профсоюзов был оформлен в организацию 15 ноября 1948 года. За 75 лет она стала влиятельной общественной силой. Профессиональные союзы объединяют и служат опорой для почти 100 тысяч тружеников региона, в них всё чаще вступают молодые люди до 35 лет, сегодня их уже более 30 процентов. Главной задачей совета была и остаётся защита социальных и трудовых прав работающих граждан.

Миссию профсоюза в повышении социальной защищённости работников во всех сферах профессиональной деятельности, решении жизненно важных проблем, оказании правовой помощи и охране труда, в том числе в непростое для страны время, отметил и заместитель Губернатора.

«Профобъединение оказывает помощь переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также мобилизованным и добровольцам из Владимирской области, участвующим в специальной военной операции. Профсоюзная организация всегда помогала людям. Желаю вам удачи, успехов и новых свершений в вашей работе. Пусть всё, о чём мечтаем и к чему стремимся – свершилось во благо Владимирской области. С праздником!» – поздравил участников торжества Константин Баранов.

Вице-губернатор вручил ряд наград наиболее отличившимся активистам и ветеранам профсоюзного движения. Благодарностью Правительства Владимирской области отмечен заместитель председателя областного объединения организаций профсоюзов на общественных началах, депутат Законодательного Собрания Александр Цыганский. Почётным наставником Профобъединения признана председатель областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Любовь Нефеденко.