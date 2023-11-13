13 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Югре водитель "Ауди" устроил ДТП, в котором погибли два человека

В Октябрьском районе на 74-километре автодороги Урай - Нягань произошло столкновение двух автомобилей. Жертвами ДТП стали два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции

Столкновение произошло накануне. Установлены предварительные обстоятельства ДТП.

По данным полицейских, 34-летний водитель "Ауди А4", ехал со стороны поселка Талинка в направлении Нягани. Выполняя обгон, он не убедился в безопасности маневра и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лада Гранта", которым управлял 38-летний мужчина.

Водитель "Гранты" погиб на месте, до прибытия медиков. Водитель "Ауди" и четыре его пассажирки 1983, 1987, 2016 и 2022 годов рождения были госпитализированы. В больнице, несмотря на попытки медиков спасти ей жизнь, скончалась годовалая девочка.

В отношении водителя "Ауди" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Теги: ДТП, Ауди, ребенок, водитель


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