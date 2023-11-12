Следователи проводят проверку по факту ненадлежащего содержания памятника воинам-каслинцам

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании монумента в городе Касли Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Речь идет о памятнике воинам-каслинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Постамент, парапет, лестничный марш, подпорная стена и таблицы с именами героев мемориала, являющегося объектом культурного наследия, находятся в плачевном состоянии и разрушаются, ремонтные работы не проводятся.

В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.