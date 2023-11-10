10 Ноября 2023
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Фото: 89.mchs.gov.ru

В Пуровском районе ведутся поиски подростка, пропавшего неделю назад. Привлечены водолазы

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа ведутся поиски подростка, пропавшего 2 ноября.

По данным окружного департамента гражданской защиты, 17-летний подросток катался на снегоходе рядом с лодочной станцией в Самбурге. Он не вернулся домой. На поиски вышли местные жители, они обнаружили полынью и вытащили из нее снегоход. Самого ребенка найти не удалось.

К поискам подключились водолазы. На место происшествия выехали спасатели "Ямалспаса".

Вылететь раньше спасатели не могли из-за погодных условий.

Теги: спасатели, Ямалспас, подросток, поиски


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