В Пуровском районе ведутся поиски подростка, пропавшего неделю назад. Привлечены водолазы

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа ведутся поиски подростка, пропавшего 2 ноября.

По данным окружного департамента гражданской защиты, 17-летний подросток катался на снегоходе рядом с лодочной станцией в Самбурге. Он не вернулся домой. На поиски вышли местные жители, они обнаружили полынью и вытащили из нее снегоход. Самого ребенка найти не удалось.

К поискам подключились водолазы. На место происшествия выехали спасатели "Ямалспаса".

Вылететь раньше спасатели не могли из-за погодных условий.