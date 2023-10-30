30 Октября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Молодёжный клуб «#Профстартап» начал работу в Центре занятости населения Владимирской области

Деятельность открывшегося молодежного клуба будет выстроена по двум направлениям: профориентационная работа со школьниками и формирование маршрутов для профессионального развития студентов вузов и колледжей. Установочное заседание состоялось в филиале «Гусь-Хрустальный» Центра занятости населения Владимирской области, сообщает пресс-служба Правительства региона. 

«Мы планируем устраивать встречи с работодателями, привлекать психологов, юристов, некоммерческие, молодёжные и образовательные организации. Создан чат, в котором ребята будут писать какие темы и форматы встреч им интересны», – пояснила Оксана Яковлева, директор филиала «Гусь-Хрустальный» ЦЗН области.

Стоит отметить, что в регионе служба занятости проводит комплексную работу по профориентации молодёжи – организует профориентационные квесты, экскурсии на предприятия, трудоустраивает школьников во время летних каникул. 

Помимо молодёжных клубов служба занятости населения области рассматривает создание коворкингов для работодателей, объединений женщин с маленькими детьми, инвалидов, граждан, которые не работали год и более и хотят вернуться к труду, и другие формы работы. На данный момент происходит сбор предложений от филиалов центра занятости и формируется программа мероприятий.

рынок труда, служба занятости, кадровый центр, трудоустройство, кадры(2023)|Фото: avo.ru

«Современный центр занятости – это не только место получения пособий по безработице, прежде всего – это центр актуальной информации о состоянии рынка труда, сосредоточения деловой активности и кадровых ресурсов», – отметила директор Центра занятости населения области Наталья Крылова.

есть работа, профориентация, молодые кадры(2023)|Фото: avo.ru

Напомним, что во Владимирской области в рамках нацпроекта «Демография» реализуется проект комплексной модернизации службы занятости населения. В помещениях филиалов Центра занятости населения происходит ремонт и переоборудование пространств, а также внедряются единые стандарты обслуживания посетителей.

Теги: служба занятости, молодежный клуб, профориентация


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