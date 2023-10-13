На Урале осудили мошенницу, пытавшуюся заколоть себя при задержании

Суд уральского города Серов по материалам полиции отправил в колонию 20-летнюю уроженку Пермского края, которая в составе организованной группы мошенников обманула 9 пожилых людей по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, выявили и задержали гражданку сыщики уголовного розыска в тот момент, когда она выходила из съемной квартиры в Екатеринбурге и собиралась ехать к очередной своей жертве в Каменск-Уральский. Установлено, что любительница легких денег действовала с января по февраль 2023 года на территории Серова, Первоуральска, Режа и Каменска-Уральского.

"Женщина представлялась пенсионерам их родственницей или знакомой, вводила их в заблуждение о виновности в ДТП и необходимости передачи крупных сумм, чтобы избежать тюрьмы. Приходя в дом потерпевших, предприимчивая особа всегда заботилась о собственной безопасности, на лицо одевала медицинскую маску и переодевалась в другую одежду, как опытный конспиратор. В момент задержания быстро сообразила, что вскоре окажется на длительный срок за решеткой, поэтому быстро придумала план, как этого избежать. Она умудрилась внезапно схватить колюще-режущий предмет и причинить им себе травму. После чего врачи вынуждены были поместить ее на две недели в медицинское учреждение. Лишь после этого она оказалась под стражей. Подобной противоправной деятельностью мошенница стала заниматься, мечтая о яркой и красивой жизни, но ее планам помешали представители свердловского МВД", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, уголовное дело о мошенничестве, состоящее из 6 томов, расследовала старший следователь следственного отдела ОВД Серова майор юстиции Наталья Зыкова. Судом обвиняемой назначено 2 года и 8 месяцев лишения свободы.