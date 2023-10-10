10 Октября 2023
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Фото: Уралкалий

Видеопроект "Уралкалия" "Удобряторы" получил награду V Международного кинофестиваля MineMovie 2023

Научно-популярный видеопроект "Уралкалия" о пользе калия и профессиях в калийной отрасли "Удобряторы" получил серебро на V Международном кинофестивале MineMovie 2023 в номинации "Лучший фильм о профессии", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

"Удобряторы" — короткие видео, где главные герои — забавные Ка, Эл и Ий — рассказывают о том, как и для чего добывают калий в шахтах "Уралкалия". Видеопроект представлен на сайте музея "Уралкалия".

Всего на фестиваль было подано 137 работ в 12 номинациях. Финалисты были объявлены в рамках 19 Горного форума и выставки МАЙНЕКС Россия 2023.

Уралкалий, диплом, награда(2023)|Фото: Уралкалий

Отметим, что Международный кинофестиваль короткометражных документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie проводится с 2019 года. С 2021 года в рамках Фестиваля вручается Гран-При — главный приз фестиваля. Организаторы — горный форум МАЙНЕКС и Первый геологический канал.

Теги: MineMovie 2023, Удобряторы, Уралкалий, номинация, видеопроект, кинофестиваль, награда


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