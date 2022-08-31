31 Августа 2022
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Общество В России
салехард аэропорт (2004) | Фото: Накануне.ru

Профсоюз работников аэронавигации ищет помощи у Путина

Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России (ПАРРиС) написал письмо главе государства Владимиру Путину.

В документе содержится просьба обратить внимание на бедственное положение отраслевых специалистов, что может привести к прекращению аэронавигационного обслуживания. ПАРРиС указывает, что существуют риски невыплаты зарплаты работникам ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" уже в конце сентября. Профсоюз ссылается на письмо директорам филиалов ФГУП от 29 августа от и. о. гендиректора ГК по ОрВД Владимира Гульченко, который проинформировал директоров филиалов, что остатки денег на счетах ГК по ОрВД в июле не покрывают расходов предприятия с учетом поступающей выручки, в связи с чем существует риск невыплаты зарплаты сотрудникам ФГУП в конце сентября.

В середине августа Минтранс опубликовал проект по выводу ФГУП из кризиса с помощью субсидии в 13,9 млрд руб. и повышения ставок за аэронавигационное обслуживание на 30%. Однако Гульченко говорит, что одобряющего решение о выделении денежных средств ГК по ОрВД, нет. И. о. гендиректора просит остановить все платежи, за исключением выплаты заработной платы, налогов и других "критически важных платежей" до определения дальнейших источников финансирования ГК по ОрВД.

Зарплата у отдельных категорий работников в московском подразделении ГК по ОрВД уже снизилась почти на 45%. Предприятие также проводит массовое сокращение персонала. В 2022 году уволилось около 1300 работников, сообщают "Ведомости".

Ранее президиум Центрального совета Федерального профсоюза авиационных диспетчеров (ФПАД) от имени 30 тыс. работников национального провайдера аэронавигационных услуг ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (в ведении Росавиации) подготовил и направил президенту Владимиру Путину письмо с жалобой на массовые сокращения персонала и просьбой о господдержке.

Теги: Путин, аэронавигация



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