Эксперт: "Хлеба хватит на всех, но не все смогут себе позволить его купить"

Участники зернового рынка считают, что прогнозы западных СМИ и политиков о мировом продовольственном кризисе и даже голоде не совеем верны – ситуация устроена сложнее, чем кажется. Хотя хлеба хватило бы на всех с лихвой, не каждый сможет себе его купить из-за роста цен.

"Об этом [возможном голоде] много разговоров со стороны ООН и западных СМИ и политиков. Это никак не связано с наличием или отсутствием зерновых ресурсов. Потому что последние прогнозы - с учетом рисков спецоперации и засухи в США - говорят о том, что мир получит урожай больше, чем в прошлом году. Но может ли увеличиться потребление в условиях полуторакратного роста цен? Конечно нет", - говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Он также скептически относится к заявлениям властей о 100-процентной обеспеченности России зерновыми (то есть хлебом). "Обеспеченность – да, но доступность? По этой цене все ли население может купить этот хлеб? Обеспеченность и доступность – далеко не одно и то же", - отмечает эксперт.

Злочевский полагает, что обеспечивать доступность продуктов должно государство, но не за счет удержания цен, квотирования или налогов. "Должна быть адресная помощь малоимущим в покупке продовольственных товаров. Пусть они дорожают – надо пропорционально повышать и субсидирование. Не хотите называть продуктовыми карточками – назовите сертификатами", – рекомендует эксперт.

Сегодня стало известно, что вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу совместно с торговыми сетями проработать меры по предотвращению скачкообразного роста цен на хлеб.

"В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня", — сказала Абрамченко.