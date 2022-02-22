Армия на подъеме: 23 февраля страна отмечает День защитника Отечества

Российская армия стремительно меняет свои очертания. Точная ее численность сегодня не является общедоступной информацией, известно, что на защите нашей территории стоят сотни тысяч хорошо вооруженных и обученных профессионалов. Новейшее вооружение, военная техника, трехразовое питание, прекрасное обмундирование – русские воины комфортно чувствуют себя перед лицом любого противника. Особенно важно то, что вся военная техника сегодня производится на территории нашей страны, и нет никакой зависимости от ее поставок из-за рубежа.

Страна при императоре Александре III не воевала ни дня, за что государь-батюшка и получил прозвище Миротворец. Но никаких иллюзий по поводу геополитического пространства монарх не испытывал.

«У России нет друзей. Они боятся нашей огромности. У нас есть только два надёжных друга: русская армия и русский флот!», - заявил он в XIX веке. В ХХI ничего не изменилось. Зато армия и флот Российской Федерации накачали такие мускулы, что демонстративно задевать их плечом ни у кого большого желания не возникает.

Сегодня армия Российской Федерации состоит из военных округов: Южного, Восточного, Западного, Центрального, а последним выступает Северный флот. Точную численность всех пяти Министерство обороны распространять не спешит. Эксперты говорят о миллионе бойцов, плюс в два раза больше резервистов. Современная армия состоит из Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота и Ракетных войск стратегического назначения. Самыми молодыми являются Воздушно-космические силы, президентский указ об их создании был подписан лишь в 2015 году, но и за это короткое время подразделение стало одним из главных щитов страны, призванным защитить Отчизну от авиации противника как обычными, так и ядерными средствами. Предупреждать о потенциальных угрозах призвана целая группировка российских военных спутников, так что зоркий глаз высоко-высоко в небе никогда не дремлет.

Но миллион штыков не главное, куда важнее боевая мощь. И в этом плане Россия в последние годы совершила качественный рывок. Одной из отличительных особенностей вооружения и военной техники стало то, что вся она производится на территории нашей страны. И оборонная промышленность успешно справляется с государственным заказом. Основу российских мобильных ракетных комплексов составляют «Тополь-М» и РС-24 «Ярс», произведенные на базе Воткинского машиностроительного завода. В производстве вооружения и военной техники запущены и жидкостные ракеты, принята новая их разновидность — «Сармат», способная нести от 10 боеголовок. Над его двигателями работало Конструкторское бюро химавтоматики в Воронеже. «Сармат» сложно обнаружить с помощью инфракрасных систем слежения. Его называют одним из главных достижений в вооружении и военной технике РФ. Но далеко не последним.

На прошлой неделе на всей территории страны состоялись масштабные плановые учения Сил стратегического сдерживания ВС России, где задействовали гиперзвуковые аэробаллистические ракеты авиационного ракетного комплекса «Кинжал» и противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Отечественные разработки, уже сегодня стоящие на боевом дежурстве, аналогов в мире не имеют.

Из различных видов вооружения и военной техники следует отметить и стрелковое оружие. В армии сейчас используется обновлённый вариант автомата АК-12, он отличается регулируемым прикладом, усовершенствованной системой оптики и ночных прицелов. Приклад снимается и устанавливается и на винтовку СВЧ. К последним разработкам относится ручной пулемёт РПЛ‑20 от Ижевского машиностроительного завода. Его технические характеристики: скорость выстрелов — 600 в минуту, масса — 5,5 кг, длина 110 см.

В воздушной технике стоит выделить многоцелевой истребитель ПАК-ФА Т-50, разработанный Росавиакосмосом и ОКБ «Сухого». Его производят в Комсомольске-на-Амуре. Самолёт весит более 18 тонн. Скороподъёмность — 330 м/с. Расстояние в полёте - до 5500 км.

На флоте выделяется корвет «Каракурт-Э», разработанный российским бюро «Алмаз». По огневой мощи он сравним с фрегатом, на нем размещаются два ракетных комплекса: «Клуб-Н» и «Панцирь-МЭ». Отдельного упоминания стоят современные подлодки «Варшавянки». Они нужны для нападения на корабли противника и охраны побережья. Отличаются бесшумностью, долгим сроком работы. Могут находиться под водой полтора месяца. Погружаются на глубину до 240 метров. Оснащены ракетами «Калибр», ПВО, торпедами и минами.

На фоне подобных масштабных изменений неудивительно, что поменялась и оснащение казарм, а также солдатская еда. В первую очередь этого удалось достигнуть за счет того, что теперь готовит не самый пронырливый из бойцов, взятый на кухню за умение отличить соль от сахара, а комбинаты питания, где на всем пути цепочки (от покупки продуктов до выставления блюд в салат-бар) свою работу выполняют профессионалы, с необходимыми навыками, умениями, и оборудованием. В современной армии солдаты кушают не хуже, чем на гражданке: шведский стол, салаты, выпечка. Трехразовое питание рассчитано на 4400 килокалорий в день – один из самых сытных рационов в мировых армиях. Так что времена, когда бойцы годами давились перловкой, просто растворились. Разнообразные блюда в цикличном меню просто не успевают приедаться.

Хорошо вооруженные и сытые бойцы – основа стабильности. Но кто починит технику при необходимости? Чтобы снизить риск выхода оборудования из строя, в последнее время стали применять систему мониторинга состояния, куда вносят: когда произведено вооружение, как часто оно было в работе и другие данные. Система обозначает примерные сроки поломки, изношенности оборудования и помогает вовремя принять меры. До ее введения обслуживание проходило по плану, который не учитывал время производства. Такое плановое обслуживание повышало риск внезапного износа или поломки. Другим нововведением в обслуживании вооружения, военной и специальной техники стала сеть специализированных сервисов. По мнению представителей Министерства обороны, система «тыловых мастерских» менее эффективна. Поэтому ремонтом будут заниматься организации, получившие лицензию.

Дню защитника Отечества уже больше ста лет. Много раз праздник менял название, да что название, страна поменялась со времени его принятия. Главное, что сегодня можно твердо быть уверенным в том, что безопасность страны в надежных руках. Было бы прекрасно, если бы защитникам Отечества не пришлось жать на гашетку или заводить ракете цель. Главное, чтобы все это умели и в любой момент могли. Александр Миротворец ерунды не скажет.