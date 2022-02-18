Жителей ДНР начали эвакуировать в Россию

Началась эвакуация жителей Донбасса в Россию.

Первыми вывозят 225 детей из школы-интерната Донецка. Все расходы по размещению беженцев возьмёт на себя бюджет РФ.

В целом на улицах Донецка достаточно спокойно, паники нет. При этом люди стоят в очереди в банкоматы, а машины к заправкам.

Отправка первых автобусов намечена на 20.00 мск.

Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей республик в Россию на фоне обострения конфликта с украинскими властями.