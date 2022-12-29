29 Декабря 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Подлодки семейства "Борей-А" обеспечат безопасность России на десятилетия вперед - Путин

Владимир Путин сегодня принял участие (дистанционно) в церемонии поднятия флага на нескольких новых подлодках и кораблях, построенных на верфях Северодвинска, Балтийска и Владивостока. Суда передали ВМФ. Это атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град" и морской тральщик "Анатолий Шлемов".

"На вооружении "Генералиссимуса Суворова" стоят баллистические ракеты "Булава", которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил. И отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены ещё четыре такие подводные лодки (ракетоносцы семейства "Борей-А" – прим. ред.), что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед", - заявил президент России.

Особо отмечу вклад в создание атомного подводного флота предприятий Объединенной судостроительной корпорации – конструкторского бюро "Рубин" и завода "Севмаш". Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются, строятся по многим характеристикам не имеют аналогов в мире", - добавил глава государства.

Теги: атомный крейсер, подлодка, борей-а, булава



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