22 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Leah Millis

Байден после встречи с Зеленским подтвердил поставку Украине ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден подтвердил намерение поставить Киеву ЗРК Patriot и обучить украинских военных.

"Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону", — заявил американский лидер журналистам по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетную батарею Patriot и обучить ваши силы, чтобы они могли безошибочно ее использовать", — подчеркнул Байден.

Джо Байден и Владимир Зеленский идут по колоннаде к Овальному кабинету Белого дома в Вашингтоне(2022)|Фото: Reuters/Leah Millis

Джо Байден и Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне(2022)|Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Также президент США на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что украинский лидер готов к поиску "справедливого мира" с Россией. Как отмечают "Известия", президент Украины кивнул в ответ на эту фразу.

Напомним, Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с Джо Байденом и провел с ним личные переговоры. Также ожидается, что украинский лидер встретится с руководством Конгресса и руководителями комитетов национальной безопасности от обеих партий.

В среду Соединенные Штаты объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов.

Теги: Байден, Зеленский, ЗРК Patriot



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