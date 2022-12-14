В Ялуторовске "предпринимателя" осудили за продажу чужих коров

В Ялуторовске вынесен приговор по уголовному делу о краже 52 коров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Осужденный - 34-летний местный житель. В апреле - мае текущего года, мужчина загонял в свой загон коров, быков и телят, находившихся на вольном выпасе. А после - продавал. В итоге мужчина похитил 52 головы крупнорогатого скота, причинив ущерб потерпевшим на сумму 1,8 млн руб.

В ходе расследования уголовного дела 18 буренок были возвращены законным владельцам.



"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевших причиненный ущерб в сумме 1 млн 310 тыс. руб.", - говорится в сообщении.



Приговор в законную силу не вступил.