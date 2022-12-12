22-летний екатеринбуржец с футболкой на голове ограбил табачный магазин

22-летнему Александру П. из Екатеринбурга вынесли приговор за ограбление табачного магазина. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уралец похитил 148 различных позиций товаров: от сигарет и испарителей, до газированной воды.

Инцидент произошел 16 августа около 22.11. Александр, вместе с товарищами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, выбрали для ограбления магазин по ул. Малышева. Чтобы скрыть свою личность екатеринбуржец натянул на лицо футболку.

У каждого участника была своя роль: один аварийным молотком разбил стеклянную дверь, а Александр вместе с подельником пролезли внутрь. Еще один остался снаружи для наблюдения за обстановкой.

Ущерб за порчу имущества и похищение товаров и денег превысил 107 тыс. рублей. Все новоприобретенное злоумышленники продали прохожим.

В качестве отягчающих обстоятельств по данному делу судом признан рецидив преступлений. Ранее Александр уже был судим за аналогичные кражи в магазинах, из-за чего Октябрьский суд Екатеринбурга по совокупности приговоров назначил ему 2,5 года исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.